Система власти не прошла тест на противодействие коррупции - Тимошенко

Украине нужна смена системы власти, которая не способна противодействовать коррупции, о чем доказал скандал вокруг теневых сделок в оборонной сфере.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время митинга в г. Буча Киевской области.

По ее словам, опубликованное недавно журналистское расследование о коррупции на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской армии по завышенным ценам, стало скандалом глобального масштаба.

Мир возмутило то, что пока страны дают из своих бюджетов помощь украинской армии, чтобы она защищала наши границы, эти деньги отмываются через черные схемы.

«Это подрывает нашу позицию в мире. Коррупция на уровне первого лица, которая доказана документально, - это трагедия для страны», - отметила лидер «Батькивщины».

Этот скандал также стал тестом для системы власти и показал ее неспособность защищать Украину, заметила Юлия Тимошенко.

Именно поэтому Украине нужно изменить систему власти и реализовать это сможет Новый курс, инициированный Юлией Тимошенко и разработанный ею вместе с интеллектуалами страны.