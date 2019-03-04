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Суд удовлетворил иск Тимошенко относительно незаконного повышения цены на газ

понедельник, 04 марта 2019, 15:09

Коллегия судей Окружного административного суда г. Киева удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Так, суд признал незаконным постановление Кабинета Министров №315 от 2016 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

"Доказана экономическая необоснованность цены на газ, в целесообразности которой нас убеждала власть за последние 3 года. Следовательно, тарифы - как те, что были ранее установленные, так и нынешние - не имеют экономического обоснования, так как, к сожалению, цена на газ берется по методу "с потолка", - отметил представитель Юлии Тимошенко в суде, председатель "Союза собственников жилья" Алексей Кучеренко.

"Таким образом, основной тезис Юлии Тимошенко про абсолютную реальность уменьшение вдвое цены на газ, по сути, доказана юридически", - добавил Алексей Кучеренко.

И теперь у юристов есть юридическая база для обжалования всех других постановлений об установлении цены на газ, которые были приняты с такими же признаками.

"Мы добились того, чтобы суд признал постановление КМУ незаконной, противоправной и недействительным с момента принятия, чтобы создать юридическую базу для возврата излишне уплаченных средств в результате действия этого постановления", - отметил представитель Юлии Тимошенко в суде Александр Трохимець.

По словам представителей Юлии Тимошенко по "тарифной делу", власть почти 2 года и 8 месяцев всячески затягивала рассмотрение этого дела, подавая множество бессмысленных ходатайств: о разъединении и объединения дел, о проведении экспертиз, об отводе суда. Однако правительство, не имел полномочий повышать цену на газ, так и не смог доказать экономическую обоснованность своего решения.

"Все средства, которые люди заплатили за период действия постановления правительства, были уплачены по недействительной цене на газ. Далее мы будем добиваться, чтобы выгодоприобретатель - НАК "Нафтогаз Украины" - с миллионными зарплатами, бронированными автомобилями и со всем этим пафосом - вернул все эти деньги украинцам", - подытожил Александр Трохимец.

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