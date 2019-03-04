Свежая социология по выборам: Тимошенко нагоняет Порошенко

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский имеет наибольший уровень поддержки граждан среди тех, кто определился и намерен голосовать на выборах президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале 2019 года.

Вторую позицию делят - действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

По данным социологов, за Зеленского готовы проголосовать 25,1% респондентов. Порошенко набирает 16,6%, лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 16,2%.

Далее предпочтения украинцев разделились таким образом:

кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 11,3%;

лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко - 7,7%;

лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 5,6%;

городской председатель Львова Андрей Садовый (снялся с выборов в пользу Гриценко) - 3%;

депутат Евгений Мураев - 2,5%;

экс-глава СБУ Игорь Смешко - 2,5%.

По данным социологов, Зеленский имеет большую поддержку среди избирателей юга и востока Украины, Порошенко лидирует на западе, а Тимошенко сохраняет лидирующие позиции в центре, где также разделяет свои позиции с Зеленским.

Опрос был проведен среди 2500 респондентов в течение 18-28 февраля. Погрешность исследования - до 2%.

Напомним, ранее Андрей Садовый объявил о снятии своей кандидатуры на выборах президента в пользу Анатолия Гриценко. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового.