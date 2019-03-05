У Тимошенко озвучили последствия газового решения суда

Решение суда по делу о цене на газ фиксирует, что базовый принцип установления цены на газ, которым пользуется правительство, является незаконным и необоснованным. Поэтому то, что обжалованое постановление утратило силу, не имеет значения.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве народный депутат "Батькивщины", юрист Сергей Власенко.

"Если первичные тарифы не имели экономического основания, то очевидно, что и дальнейший рост был необоснованным и незаконным", - подчеркнул парламентарий.

Как известно, Окружной административный суд Киева 4 марта удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ.

Представитель Тимошенко в суде Алексей Кучеренко перечислил основные последствия, которые имеет это решение суда.

"Мы говорили 3 года, что эта цена необоснованна, и мы доказали в суде, что она незаконна. Команда Тимошенко просчитала, что экономически обоснованной ценой за газ является 3,55 грн за 1 кубометр газа, а не 8,55 грн, как установлено сегодня", - отметил Кучеренко.

Кроме того, по подсчетам Кучеренко, за время, когда действовала обжалованное постановление (2,5 года), потребители переплатили за газ лишних 40-50 млрд грн. Теперь у украинцев возникают юридические основания требовать перерасчета за переплаченное.

Также, по мнению представителя Тимошенко, решение суда показало, что власти приняли непрофессиональное решение, которое привело к убыткам населения: "Члены правительства, которые голосовали за это решение, должны отвечать и перед украинцами, и перед правоохранительными органами за принятие таких непрофессиональных решений".

Кучеренко также напомнил, что в суде ожидает решения второй "тарифный" иск Тимошенко об отмене незаконных тарифов на тепло.

По мнению Власенко, в любой европейской стране правительство после подобного решения суда немедленно пересчитало бы тарифы, которые были признаны экономически необоснованными. Однако власти уже заявили, что будут подавать апелляцию.