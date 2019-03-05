РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

18:12
Члену Высшего совета правосудия передали "одеяло Насирова": фото
18:10
Мартыненко рассказал, зачем Сытник надумал поход в нардепы
18:10
СБУ нагрянула с обысками к журналисту из базы "Миротворца": видео
17:54
Известный юморист попал в реанимацию после сложной операции
17:45
Forbes назвал имена самых богатых олигархов Украины
17:25
У Тимошенко озвучили последствия газового решения суда
17:11
В сети показали переписку с "матерым" мошенником, выдающим себя за бойца ВСУ
17:06
Где смотреть онлайн Зенит - Вильярреал: расписание трансляций
16:45
НАБУ отреагировало на новый виток скандала с разворовыванием армии: детали
16:40
Наконец-то не в ночнушке: Тина Кароль удивила сменой стиля
16:32
Заметают следы: в сети обсуждают убийство в Киеве свидетеля в деле "бриллиантовых прокуроров"
16:15
Разведчика Путина не пустили в Чехию: в России подняли истерику
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Тимошенко озвучили последствия газового решения суда

вторник, 05 марта 2019, 17:25

Решение суда по делу о цене на газ фиксирует, что базовый принцип установления цены на газ, которым пользуется правительство, является незаконным и необоснованным. Поэтому то, что обжалованое постановление утратило силу, не имеет значения.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве народный депутат "Батькивщины", юрист Сергей Власенко.

"Если первичные тарифы не имели экономического основания, то очевидно, что и дальнейший рост был необоснованным и незаконным", - подчеркнул парламентарий.

Как известно, Окружной административный суд Киева 4 марта удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ.

Представитель Тимошенко в суде Алексей Кучеренко перечислил основные последствия, которые имеет это решение суда.

"Мы говорили 3 года, что эта цена необоснованна, и мы доказали в суде, что она незаконна. Команда Тимошенко просчитала, что экономически обоснованной ценой за газ является 3,55 грн за 1 кубометр газа, а не 8,55 грн, как установлено сегодня", - отметил Кучеренко.

Кроме того, по подсчетам Кучеренко, за время, когда действовала обжалованное постановление (2,5 года), потребители переплатили за газ лишних 40-50 млрд грн. Теперь у украинцев возникают юридические основания требовать перерасчета за переплаченное.

Также, по мнению представителя Тимошенко, решение суда показало, что власти приняли непрофессиональное решение, которое привело к убыткам населения: "Члены правительства, которые голосовали за это решение, должны отвечать и перед украинцами, и перед правоохранительными органами за принятие таких непрофессиональных решений".

Кучеренко также напомнил, что в суде ожидает решения второй "тарифный" иск Тимошенко об отмене незаконных тарифов на тепло.

По мнению Власенко, в любой европейской стране правительство после подобного решения суда немедленно пересчитало бы тарифы, которые были признаны экономически необоснованными. Однако власти уже заявили, что будут подавать апелляцию.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подарок перед выборами: почему отменили наказание за незаконное обогащение

​Импичмент в Украине: почему президента нельзя отправить в отставку

Сепаратизм в Украине произошел, потому что люди не чувствовали своей сопричастности к Родине - Наталья Заболотная

Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: