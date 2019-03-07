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Деревянко предложил революционный способ голосования на выборах

четверг, 07 марта 2019, 15:44

Кандидат в президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроект №10129 по обеспечению избирательных прав граждан Украины путем введения на выборах голосование по почте и интернет-голосования.

Об этом сообщила пресс-служба политика.

"На парламентских и президентских выборах, которые состоялись в прошлом году, не было зафиксировано заоблачной явки избирателей: на участки пришли менее 60% украинцев. До 15% украинцев в прошлом года заявили о том, что не примут участия в выборах из-за того, что "нет такой возможности", - сообщил он.

По мнению нардепа, это произошло из-за несовершенных и затратных по времени процедур изменения избирательного адреса, очередях на участках и других факторах, которые значительно усложняют процедуру голосования.

"Особенно актуально это для настоящего, когда несколько миллионов Украинская были вынуждены из-за отсутствия работы и средств для выживания их семей выехать для трудоустройства за границу, а несколько миллионов стали внутренними переселенцами из аннексии и оккупации части территории нашей страны. Эти граждане через свою беду, когда государство не в состоянии их защитить, сегодня еще и лишены права быть услышанными на выборах", - возмутился Юрий Деревянко.

Он приводит примеры из мировой практики - досрочное голосование (Великобритания, США, ФРГ, Швеция, Россия, Беларусь), голосования по месту пребывания (Венгрия, США, Россия, Беларусь), голосование по почте (Великобритания, Венгрия, США, Франция), интернет-голосование (США, Франция).

Законопроект предлагает внести изменения в законы Украины, которыми предусмотреть, что гражданин Украины, имеющий право голоса, может проголосовать на выборах путем интернет-голосования или путем голосования по почте, которые являются дополнительными способами голосования.

Для этого гражданин должен лично обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с письменным заявлением о голосовании по почте или подать электронное заявление в соответствии с Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" за тридцать дней до дня голосования на выборах.

Проектом также предусматривается запретить голосование по почте или путем интернет-голосования по территории государства-агрессора Российской Федерации.

Деревянко убежден, что на практике электронное голосование можно проводить дистанционно, используя личный гаджет при наличии электронной цифровой подписи.

Кроме того, содержать избирательные участки, печатать бюллетени и подсчитывать "вручную" голоса станет ненужным. Инвестировать придется в создание и более поздние обновления программного обеспечения. Такая стратегия позволит сделать онлайн-выборы дешевле, чем обычные бумажные.

Юрий Деревянко убежден, что принятие данного законопроекта будет способствовать обеспечению реализации гарантированных Конституцией избирательных прав граждан Украины.

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Раздел: Политика Тема:
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