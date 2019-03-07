Новинский назвал единого кандидата от прогрессивной оппозиции

Заместитель председателя парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул может стать единым кандидатом от всех прогрессивных оппозиционных сил, которые, в том числе, имеют свои представительства на юго-востоке Украины.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил народный депутат Украины, председатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Мы выступали всегда за то, чтобы все прогрессивные оппозиционные силы объединились ради будущего, мира, экономического развития и процветания нашей страны", - отметил политик.

Для этого, по его мнению, все политики должны убрать свои политические амбиции и объединиться ради будущего страны вокруг одной кандидатуры, которой может стать Александр Вилкул.

"И сегодня как раз произошел такой важный момент, когда Евгений Мураев снял свою кандидатуру с выборов в пользу Александра Вилкула и призвал всех своих сторонников голосовать за него. Я считаю, что все прогрессивные оппозиционные силы должны были также усмирить амбиции и подумать о будущем страны", - добавил Новинский.

Новинский считает, что, несмотря на то, что 7 марта был последний день, когда кандидаты в президенты могут снять свою кандидатуру, решение Мураева усилит позиции Вилкула, и позволит занять ему достойное место в президентской гонке.

Кроме того, добавляет политик, в скором времени пройдет объединительный съезд "Оппозиционного блока", где будет создана единая партия. Данное решение уже поддержали партия "Сильная Украина", общественное движение "Партия мира", партия Христианских социалистов, партия "Наши".

"Уверен, что данная единая сила уверено победит на предстоящих парламентских выборах. Мы пойдем единым фронтом и победим", - резюмировал Новинский.