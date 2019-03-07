Тимошенко подписала обязательства перед украинцами, назвав свои первые действия в случае победы

Юлия Тимошенко подписала обязательства кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины - документ, в котором четко определен перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" воплотит в жизнь после победы на выборах.

Об этом Тимошенко сообщила на пресс-конференции в Киеве.

"Это письменное обязательство мной и моей командой перед гражданами Украины будет выполнено!" - подчеркнула Тимошенко.

Председатель партии убеждена, что недоверие людей к политикам ныне большая проблема Украины. Именно поэтому Юлия Тимошенко и ее команда решили предложить новую модель предвыборной кампании - подписание письменных обязательств кандидатов перед страной и украинцами.

"Таким образом взятые перед выборами обязательства сможет увидеть и проверить каждый гражданин", - сообщила она.

Юлия Тимошенко назвала главные пункты своих обязательств, пути воплощения которых прописаны в Новом курсе Украины - всеобъемлющем документе, который касается всех сфер жизни людей. В частности, отметила политик, первоочередным для новой власти будет установление мира на всей территории Украины.

"В этом сомнений нет. Донбасс и Крым будут возвращены", - добавила она.

Еще одним фундаментальным обязательствам лидер "Батькивщины" назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие - к теплу и на горячую воду. Она напомнила, что уже сделала первый шаг к этому, доведя в суде незаконность и необоснованность повышения тарифов.

Также сразу после выборов Юлия Тимошенко как новый президент вынесен на референдум новую Конституцию.

"Мы покончим с кланово-олигархическим режимом, покончим с коррупцией на системном уровне, лишив всех - президента, депутатов, судей - любого иммунитета. Граждане должны быть равны перед законом. А все, кто занимался коррупцией, реально отвечать по закону", - заверила лидер партии.

Молодежь получит возможность получать высшее образование бесплатным, заработает медицинское страхование, будет введено "персонифицированную систему пенсионного обеспечения, что позволит каждому иметь свой частный счет в банке, а пенсия будет не ниже 4000 грн".

Обязательства перед молодежью также предусматривают создание условий для жизни и работы на родной земле, сказала лидер "Батькивщины". Так, прежде всего будет изменена денежно-кредитная политика и кредиты для тех, кто хочет развивать свой бизнес, станут доступными - долгосрочными, под 3% годовых и без залога.

"Мы также обязуемся ввести одноразовую помощь при рождении первого ребенка - 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а третьего и более - 150 тыс. грн", - продолжила Юлия Тимошенко рассказывать об обязательствах перед молодежью.

Кроме того, для Украины Юлия Тимошенко и ее команда принимают фундаментальное обязательства - "за 5 лет уровень жизни, доходы людей будут подняты до уровня Польши". Зарплаты педагогов и медиков должны вырасти до среднеевропейских отметок, добавила она.

Среди важных шагов Председатель партии назвала и поддержку аграриев - продление моратория на продажу земли и введение для них единого налога на гектар.

Не обошла вниманием кандидат в президенты и армию - законом будет утвержден новый контракт, в котором предусмотрено зарплата военных в 1.5 раза выше средней по стране и социальный пакет, который сделает службу в армии привлекательной и желанной для тех, кто хочет защищать страну.

"И каждая семья военного будет поддержана государством", - подчеркнула политик.

Первые экземпляры подписанного Юлией Тимошенко обязательства достались журналистам. Лидер партии пообещала, что впоследствии аналогичные документы с ее подписью получит каждый украинец.

"Мы за 5 лет получим реально сильную европейскую страну и состоятельных людей", - подытожила она.