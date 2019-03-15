У Тимошенко уверены в ее победе на выборах во втором туре

Юлия Тимошенко уверенно побеждает на президентских выборах.

Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших анкетирования за всю историю Украины. В течение февраля было опрошено 2,5 млн граждан во всех областях, в каждом городе и селе.

В результате были получены следующие данные: первое место - Юлия Тимошенко (31,68%), второе - Владимир Зеленский (20,96%), третье - Петр Порошенко (15,80%).

Во втором туре Юлия Тимошенко выиграет у Владимира Зеленского - 50,53% против 40,55% соответственно, а также у Петра Порошенко - 57,50% против 31,20%.

«Сегодняшние результаты, 31% у Юлии Тимошенко - это фактически прогнозное опроса, делает каждая соцкомпаниями. Единственная разница - это не тысячи, а реальные 2,5 млн граждан, которые были опрошены. Это уже не опрос, а реальное голосования », - сказал во время пресс-конференции в Киеве заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

Он отметил, что подтверждением цифр, которые были получены в результате анкетирования, результаты 7 волн выборов в объединенных территориальных общинах.

«Когда вы сравните данным ЦИК по так называемым 7 волнах выборов, в которых были привлечены более 4 млн избирателей, то вы увидите, что фактически эта цифра близка к той, которую обнародовала ЦИК. Партия «Батькивщина» и наши кандидаты получили более 30% мест в местных объединенных общинах », - отметил политик.

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Сергей Соболев обратил внимание на то, что все соцопросы рейтинговых компаний до декабря месяца свидетельствовали о том, что Юлия Тимошенко - первый и бесспорный лидер.

Однако, с началом предвыборной кампании, в опросах этих известных соцслужб, появились признаки грязных манипуляций - «первыми в рейтингах были и Порошенко, и Зеленский, и Тимошенко, и Гриценко и другие кандидаты».

Именно поэтому «Батькивщина» решила представить данные анкетирования, которое она не раз проводила и результаты которого всегда подтверждаются официальными результатами выборов на сайте ЦИК.