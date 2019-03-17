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Тимошенко на 10-тысячном митинге в Северодонецке призвала к единству Украины

воскресенье, 17 марта 2019, 18:44

17 марта лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с жителями Северодонецка, на которую собралось около 10 тысяч человек.

Об этом говорится на сайте партии.

Тимошенко стала первым и пока единственным кандидатом в президенты, которая провела встречу с общиной на центральной площади города.

"Если так случится и выборы хорошо закончатся, я никогда не допущу, чтобы нас, единый украинский народ, делил кто-то на восток и запад по языку, религии, политике. Каждый раз на выборах нас пытались развести по разные стороны баррикад", - отметила она.

Кандидат в президенты подчеркнула, для Украины крайне важно построить переговорный процесс и достичь мира тем путем, который больше не уничтожит ни одной жизни, не унизит ни одну семью и не выгонит ее из собственного дома.

Именно поэтому после выборов, убеждена Тимошенко, надо немедленно начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, когда наша страна отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ. Он подписан ключевыми странами мира. И первый шаг нового президента - собрать за одним столом лидеров стран-подписантов.

"В последнее время я разговаривала со всеми лидерами ключевых стран. Я с ним хорошо знакома и могу с ними говорить без посредников, без специальных процедур. Я говорю о том, чтобы после выборов мы сели за стол переговоров и договорились о мире. И мир будет. Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю настроения их команд и народов. Мир будет", - заверила Тимошенко.

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