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Тимошенко рассказала в Славянске, как будет восстанавливать Донбасс

понедельник, 18 марта 2019, 14:55

Объединение всех украинцев поможет нашей стране выстоять и достичь желаемого мира.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Славянске Донецкой области.

Лидер «Батькивщины» отметила, что новая власть будет восстанавливать территории, пострадавших от войны, привлекая к этому международных партнеров.

«Донбасс всегда был и остается гордостью Украины. Мир будет знать, что вы - те люди, которые имеют веру и силу для борьбы, которые точно верят в мир», - сказала она.

Председатель партии выступила против тех политиков, которые вину за вооруженный конфликт перекладывают на жителей Донбасса: «Украине трудно быть сильными, поднимать экономику, когда идет российская агрессия».

Юлия Тимошенко назвала делом чести для новой власти обустройства вынужденных переселенцев, обеспечения их жильем и работой.

«Мы как единая семья и в горе, и в радости обязаны быть вместе и никого не оставить. Когда мы объединимся и почувствуем, что мы - одно целое, мы выстоим», - убеждена кандидат в президенты.

Она заверила, что сразу после выборов начнет переговоры о мире на украинских условиях в новом формате - с тем, чтобы за стол переговоров сели лидеры государств, которые давали Украине гарантии безопасности.

«Наша стратегия и наш путь к миру - Будапештский меморандум. Это часть международного права, которая у нас в руках», - заявила Юлия Тимошенко, напомнив, как в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ, которые нам давали ключевые страны-подписанты - США, Великобритания, РФ, а впоследствии к ним присоединились Франция и Китай.

Лидер «Батькивщины» заверила, что будет отчитываться о выполнении взятых на себя обязательств перед людьми: «Мы встретимся на этой самой площади и вместе оценим сделано».

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