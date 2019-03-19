В Украине объявили о формировании "тяжелой бригады" реформаторов

Движение "Люди важны" начало инициативу "Кадровый резерв Украины", которая направлена на подготовку команды из 1000 профессионалов для реформирования законодательной и исполнительной власти страны.

Об этом рассказали во время пресс-конференции 18-го марта участники движения Максим Нефедов, Алексей Гончарук, Елена Шуляк, Сергей Гусовский и Виктор Андрусив.

"Ориентировочно в середине апреля мы представляем первую часть команды и начнем интенсивное обучение. К концу августа этого года мы планируем выйти на финишную прямую подготовки кадров для исполнительной и законодательной власти", - рассказала предпринимательница и координатор инициативы Елена Шуляк.

"Основная цель "Кадрового резерва Украины" - подготовка "тяжелой бригады" реформаторов, которые готовы учиться, обмениваться опытом и менять государство", - отметил руководитель экспертно-аналитического центра BRDO Алексей Гончарук.

"Многие специалисты, немало настоящих бойцов ежедневно работает над тем, чтобы изменить страну. Пришло время объединиться. Стране нужны люди. Стране нужна серьезная и мощная команда", - добавил глава депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский.

В свою очередь, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил, что по всем эффективными реформами в Украине стоят конкретные люди.

"После Майдана мы доказали своим примером, что если реформаторы работают профессионально, честно и системно, они улучшают работу даже наиболее плачевным сфер. Нам уже удалось навести порядок в публичных закупках и начать прозрачную приватизацию. Но если мы хотим ускорить темп изменений, то профессиональных и патриотических команд в госструктурах должно быть больше. Поэтому мы готовы делиться своим опытом ", - отметил он.

"Контрэлита должна быть готова выставить мощных кандидатов в парламент, в Кабмин, в органы местного самоуправления. Именно поэтому очень важна подготовка профессионалов, объединенных общими ценностями", - резюмировал исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), участник движения "Люди важные "Виктор Андросов.

Активная фаза инициативы стартовала 18 марта. Для того, чтобы присоединиться к ней, необходимо заполнить анкету на сайте lyudy.com.ua и поддержать Манифест украинских либералов. После сбора анкет начнется этап собеседований и интенсивного обучения.

Напомним, первый этап "Кадрового резерва Украины" стартовал 30 ноября 2018 с лекции-встречи с Максимом Нефедовым. С тех пор проведено 10 встреч с опытными реформаторами и лидерами мнений.