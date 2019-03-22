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Политический скандал между Украиной и США: появилась реакция Порошенко

пятница, 22 марта 2019, 14:17

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценит сложившиеся отношения с США и полностью поддерживает деятельность посла США в Украине Мари Йованович.

Данную позицию он озвучил выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ в пятницу, 22 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными, предметными, как сегодня. И, как глава государства, я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот на самом деле важный актив нашей международной политики", - сказал он.

Порошенко также отметил важную роль посла Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений.

"Подчеркиваю: она, как представитель Соединенных Штатов как государства, и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины большого моего друга, имеет полную мою поддержку", - добавил глава государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.

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