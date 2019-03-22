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Украинцам на примере обезьян объяснили любовь к самообману на выборах

пятница, 22 марта 2019, 14:42

Украинцы склонны к идеализации любого лидера, который стоит над ними, в связи с негативным прошлым.

Об этом "Апострофу" рассказал политический психолог Валентин Ким.

Достаточно долгое время, на протяжении ХХ века, по его словам, украинцы жили по принципу "от моего отношения к лидеру, который надо мной стоит, зависит во многом - выживу я или нет, и подспудно я начинаю идеалистически относиться к человеку, который надо мной главный", - пояснил он.

В качествен примера психолог привел эксперименты на стае обезьян с очень жесткой иерархической структурой.

"Если попадается излишне жесткий альфа-самец, который начинает всех изничтожать, то спустя какое-то время он не встречает агрессию, он встречает любовь и почитание. Это является реакций выживания: человеку гораздо комфортнее жить, когда он начинает любить своего вождя, а не критиковать, потому что это опасно", - рассказал Ким.

Эксперт отметил, что такой поведенческий механизм оказывает влияние на людей в сложных условиях. На протяжении всего ХХ века украинцы пребывали в очень жестких обстоятельствах и вынуждены были любить своих вождей, потому что кто недостаточно любил, тот не имел шансов выжить. Привычка идеализировать и любить вождя сохранилась и передалась им.

"Показательно, что чаще всего это встречается у людей старшего поколения, молодежь к этой идеализации уже не склонна, они более требовательны, а вот старшее поколение до сих пор идеализирует", - сказал Ким.

"Плюс надо учитывать, что особенность украинского избирателя в том, что мы не доверяем идеям, а доверяем людям, которые высказывают те или иные идеи. Это и странно, и вредно, потому что для нас первостепенное значение имеют личности. Мы наблюдаем, что сейчас основные претензии к действующему президенту идут как к личности. Основной посыл к тем кандидатам, которые ему противостоят - Тимошенко, Зеленский, Ляшко - идут как к личностям, а не родоначальникам каких-то политический идеологий", - добавил он.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Заложники образа жертвы, или почему украинцы готовы голосовать за диктаторов - психолог".

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