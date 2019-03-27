Тимошенко хочет за пять лет вывести Украину в топ успешных стран Европы

За следующие 5 лет украинцы должны стать одним из самых успешных народов Европы.

Об этом во время митинга в Николаеве заявила кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что президентские выборы - это уникальная возможность решить судьбу страны. По ее словам, изменить систему управления страной поможет принятие новой Конституции на всенародном референдуме.

"Мы примем новую Конституцию, которая восстановит справедливость в нашей стране и даст возможность людям влиять на жизнь государства и власть", - заверила она.

Тимошенко напомнила, что все необходимые изменения прописаны в инициированном ею Новом курсе, предусматривающем условия для лучшей жизни каждого украинца.

В частности, пошаговый план действий кандидата в президенты включает введение медицинского страхования. Так, работодатели за счет снижения налогового давления будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку платить государство.

Кроме того, за 5 лет Украина должна подняться по уровню доходов до соседней Польши. При новом президенте минимальная пенсия и зарплата будут не менее прожиточного минимума - 4425 грн. Аналогичной будет и минимальная пенсия.

Также, как отмечает Тимошенко, цены на газ после выборов будут снижены вдвое и, как следствие, на тепло и на горячую воду также упадут.

Новый курс также предусматривает создание условий для достойной жизни молодежи: обеспечение работой, зарплатой и жильем.