В Виннице произошли столкновения между "Нацкорпусом" и силовиками: фото, видео

В среду, 27 марта, в Виннице произошли столкновения между силовиками и сторонниками партии "Национальный корпус".

Об этом стало известно из видеотрансляции на канале политической партии "Нацкорпус" в Youtube.

Сообщается, что активисты, среди которых были сторонники "Нацкорпуса" и представители местной Нацдружины, пришли на организованный в поддержку Петра Порошенко митинг, чтобы еще раз обратиться к президенту с требованием задержать организаторов коррупционных схем в "Укроборонпроме". Общее количество протестующих составило более полутысячи человек.

Впрочем, на встречу с президентом активистов не допустили. Из опубликованного в сети видеоролика видно, что как только люди приблизились к сцене, силовики начали их оттеснять. При этом полиция активно применяла грубую силу, дубинки и газовые баллончики.

По данным "Нацкорпуса", многих участников акции в Виннице избили, а некоторых даже задержали. Также сообщается, что одному активисту силовики разбили голову.

В "Нацкорпусе" называют поведение полицейских в Виннице фарсом, отмечая, что активисты, которые явились на встречу с Порошенко, вели себя мирно, не давая поводов для эскалации конфликта.