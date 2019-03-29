Дело Курченко: Генпрокуратура объявила подозрение Гонтаревой

В четверг, 28 марта, в рамках масштабного "дела Курченко" следователи Генпрокуратуры объявили подозрение экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Также вручили подозрение и совладельцу украинской инвесткомпании ICU (управляющей активами президента Украины Порошенко) Константину Стеценко. Чиновников подозревают их в пособничестве в завладении средствами "Аграрного фонда" на 2 миллиарда гривен.

В документах речь идет о противоправной деятельности Гонтаревой и Стеценко в рамках масштабного расследования преступлений "Семьи" беглого президента Виктора Януковича. По данным прокуратуры, по этому делу общая стоимость арестованного имущества составляет больше 5 миллиардов гривен, а сумма возвращенных убытков более 1,5 миллиарда долларов США.

"Следователи Генпрокуратуры подозревают Гонтареву, которая до назначения главой центробанка страны была совладелицей компании ICU, и Стеценко в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Криминального кодекса "по факту содействия преступной организации и пособничестве в незаконном завладении чужим имуществом - денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2, 069 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, эта схема была провернута в феврале 2014 года путем заключения коммерческим "Брокбизнесбанком" липовых соглашений покупки-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком.