Тимошенко рассказала о мотивах своего президентства

Юлия Тимошенко видит смысл своей жизни в том, чтобы вернуть Украину успешность, а людям - доверие к власти.

Об этом кандидат в президенты заявила во время «Интервью с кандидатом о главном» телеканала ICTV.

Осуществить задуманное, убеждена лидер «Батькивщины», смогут реальные дела, а не пустые лозунги на бигбордах.

«Ни одна власть в Украине никогда не служила людям. Было всегда так: для людей - пиар, а для себя лично - оффшорные счета, откаты и тому подобное. Люди уже как нерв. За свободу, за право счастливо жить мы рассчитывались жизнью украинский не одно столетие. И сейчас рассчитываемся - на войне, на революциях и на войне, которую ведет против нас РФ. И когда в ответ люди видят жестокую политику в отношении себя, когда они ежегодно хуже живут, власти нельзя не потерять доверие. Я иду для того, чтобы все изменить», - подчеркнула политик.

Кандидат в президенты также отметила, что много лет она противостоит системе, которая не видит человека, и это надо менять.

Юлия Тимошенко хочет войти в историю политиком, который восстановил страну и доверие людей к государству.

«Я хочу быть частью своего народа и частью современного поколения, которое оставит детям и внукам не руина, а реально счастливую построенную страну. Если я смогу этого достичь вместе с украинской нацией, я буду считать, что свою жизненную задачу выполнила », - сказала председатель партии.

На вопрос ведущих, каким же будет первый указ нового президента Юлии Тимошенко, она ответила: «Первый мой указ - о наложении вето на решения правительства об установлении незаконной цены на газ. Есть решение суда, которого я добилась за 3 года, что цены незаконно установленные и необоснованны. Это будет выполнение решения суда».

Кроме того, сообщила лидер «Батькивщины», по первому указу последуют сотни других, которые в каждой сфере жизни человека устанавливают справедливость. Будут сотни первоочередных законов, которые рассмотрит парламент, «ведь у президента есть конституционное право определять первоочередные законы».

«Первые законы - об урегулировании рынка газа, украинский газ будет отдан людям, будет установлена доходность газовой отрасли - 30%. И цена на газ будет снижена вдвое, а как следствие, на тепло и горячую воду», - отметила она.

Юлия Тимошенко убеждена, по ее президентства Украина будет счастливой.