Выборы президента Украины: Тимошенко рассказала об историческом дне

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что 31 марта для Украины - это исторический момент.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина", ссылаясь на слова Юлии Тимошенко во время акции единения "Украина выбирает изменения".

Акция проходила одновременно на Михайловской площади в Киеве, на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове. Там Юлия Тимошенко подчеркнула, что объединив силы и сделав правильный шаг наше поколение должно дать бой действующей системе власти и выбрать путь в светлое и счастливое будущее.

"Это уникальный момент, который на сотни лет может определить будущее Украины и каждого из нас. Такие моменты в жизни каждой нации время от времени наступают. Нации или реализуют этот шанс и возможность, или его теряют. Я убеждена, что наш шанс будет реализован. И мы с вами - наше поколение - несем ответственность перед нашими потомками, какую страну мы передадим детям: успешную или такую, как сейчас; европейскую, мирную или в войне и коррупции. Наше поколение обязано сделать свою работу. И мы ее сделаем", - отметила лидер "Батькивщины".

Также она рассказала, что за последние месяцы объехала всю Украину от Востока до Запада, где увидела и пообщалась с тысячами людей. Все они, подчеркнула Председатель партии, ждут изменения в стране: "Украина сильная и способна пройти испытания и выйти на путь процветания".

Для того чтобы закончить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления Украины, Юлией Тимошенко был инициирован и разработан совместно с лучшими специалистами Новый курс - пошаговый план действий, четкая стратегия развития, которая инвентаризирует все наши ресурсы и прокладывает путь, чтобы последующие годы были победными.

По словам Юлии Тимошенко, объединив наши усилия, мы построим красивую государство, в котором каждый захочет жить.

"У нас есть путь, национальный план, света и четкая надежда. Объединившись, мы сможем показать высокий класс, как побеждать и идти вперед", - убеждена лидер партии.

Напомним, во время акции единения кандидата в Президенты Украины Юлию Тимошенко поддержали председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов и украинские военные, первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера "Батькивщины".

Всего в акции приняли участие около 30 тысяч человек.