Дебаты Порошенко и Зеленского: онлайн трансляция

Дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и его соперником на выборах Владимиром Зеленским состоятся. 3 апреля шоумен записал видеоролик, в котором выдвинул Порошенко условия для проведения дебатов. Ночью 4 апреля Порошенко принял вызов Зеленского и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". Но это только начало.

Днем 4 апреля спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что Порошенко готов выполнить условие Зеленского и сдать все необходимые медицинские анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Место прохождения медобследования все то же - НСК "Олимпийский". Но у Зеленского заявили, что будут сдавать необходимые анализы в частной лаборатории Eurolab, куда пригласили и Порошенко.

Итак, в пятницу, 5 апреля, кандидаты на президентское кресло будуть сдавать анализы в разных местах. В 8:00 состоится обследование Зеленского, а в 9:00 - Порошенко. На оба мероприятия приглашены журналисты.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию медобследования, а также, собственно, дебатов, которые пройдут в пятницу, 19 апреля.

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4 апреля



20:29. Тем временем у Тимошенко заявили, что готовы подумать над предложением Зеленского. Мол, время-то есть ...



20:07. На дебаты уже засобиралась одна из главных пропагандисток Путина.

19:31. Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей президентских дебатов и дал ей 24 часа на размышления