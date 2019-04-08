Порошенко и Зеленскому приготовиться: опубликовано видео жарких дебатов в ЮАР

В ЮАР представители нескольких политических партий устроили масштабную драку.

Об этом сообщает ресурс LIFE, ссылаясь на трансляцию прямого эфира каналом SABS News.

Во время предвыборных дебатов члены партии Борцов за экономическую свободу (EFF) начали бросаться стульями в оппонентов. В свою очередь сторонники партии "Добро" (Good party), партии "Земля" (Land Party) и социалистической партии (Black First Land First) ответили тем же.

Во время стычки некоторые из политиков выкрикивали свои лозунги, в том числе "Это наша земля". Однако пока неизвестно, что именно спровоцировало драку.

"Отметим, это уже второй подобный инцидент за последнее время. Организаторы дебатов пытались остановить участников противостояния, но им не удалось. В итоге трансляция была прервана, а зрителям показали выпуск новостей", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля шоумен Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором выдвинул Порошенко условия для проведения дебатов.

Так, ночью 4 апреля Порошенко принял вызов Зеленского и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский".