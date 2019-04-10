Порошенко назвал главный критерий новой кадровой политики

Новая кадровая политика президента Украины будет строиться на общественном доверии к тому или иному человеку, претендующему на государственную должность.

Об этом в эфире радио НВ заявил глава государства Петр Порошенко, отвечая на вопрос о новой кадровой политике.

"Моя позиция, первое - должно быть общественное доверие. Второе - должен быть соответствующий уровень компетенции в государственной службе. И третье - это важная антикоррупционная составляющая", - подчеркнул президент.

Он отметил, что это именно тот урок и тот опыт, "те сообщения, которые я услышал в результате этих выборов". Порошенко пояснил, что ранее руководствовался преимущественно профессиональным подходом в выборе того или иного кандидата, согласно его уровня компетентности.

При этом он напомнил, что начиная с 2014 года в Украине начал действовать принцип прозрачного конкурсного отбора на все должности с привлечением HR-агентств.

"Не существует сегодня универсального рецепта, какой должна была быть процедура назначения", - сказал президент.

При этом он признал, что были как "удачные, так и неудачные примеры назначения иностранцев на государственные должности, которые провалили работу".

"Конечно, когда должен сформировать те предложения, которые зависят от президента, я тогда исходил именно из профессиональной компетенции. На сегодняшний день мой подход будет другим", - сказал глава государства.

Он пояснил, что при принятии решений уверен в профессиональной компетенции того или иного человека. Однако заметил, что иногда, особенно имея враждебное отношение олигархов, интересы которых затрагиваются, и из-за их доступа к определенным телевизионным каналам, такой новоназначенный человек занимается не тем, чтобы демонстрировать свою компетенцию, а вынужден защищаться от голословных обвинений в свой адрес.