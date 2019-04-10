Спецоперация "Стадион": свежая порция смешных фотожаб с Порошенко и Зеленским

В сети продолжают постить яркие смешные фотожабы на предвыборную гонку кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Картинки публикуют пользователи соцсетей.

Интернет в очередной раз накрыла волна шуточных постов о кандидатах в президенты, вышедших во второй тур.

Основными моментами для пародий стали споры кандидатов насчет предстоящих дебатов, ситуация с "президентскими анализами", а также противостояние в сети приверженцев того или другого кандидата.

Смотрите также предыдущую подборку фотожаб посвященную предвыборной гонке в Украине.

Как сообщал "Апостроф", кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко пока не договорились о дебатах, но нынешний президент Укрины уже назначил дату и время. Пользователи сети не прекращают шутить и смеяться над предстоящим "батлом", публикуя яркие фотожабы.