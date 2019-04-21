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​Когда состоится инаугурация Зеленского на пост президента

воскресенье, 21 апреля 2019, 22:07
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Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться в течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов.

"Апостроф" собрал информацию о процедуре инаугурации-2019 и о присяге нового президента, которым, согласно данным экзит-полов, стал Владимир Зеленский.

До 1 мая ЦИК должен установить официальные результаты выборов в Украине, а еще через три дня – официально обнародовать их.

3 июня 2019 года – крайняя дата проведения инаугурации нового президента Украины.

Обычно Верховная Рада назначает торжественное заседание по поводу принесения присяги новоизбранным президентом. Но народные депутаты могут изменить место проведения инаугурации.

Дата и время проведения торжественного заседания Верховной Рады определяются решением депутатов по согласованию с новоизбранным президентом.

Если в Раде будет скандал и получить 226 голосов народных депутатов станет невозможным, дату и время проведения торжественного заседания называет председатель парламента.

Для участия в заседании приглашаются председатель Центральной избирательной комиссии, председатель Конституционного суда (КС) и другие официальные лица, списки которых спикер парламента согласовывает с новоизбранным президентом и председателем КС.

Новый президент приносит присягу, положив одну руку на Конституцию Украины и, – по желанию, – другую, – на Пересопницкое Евангелие. Потом он подписывает ее текст, который передает главе КС, а тот в свою очередь – председателю Верховной Рады.

Уже после этого председатель ЦИК вручает президенту Украины удостоверение, а председатель КС символы президентской власти – булаву, печать и нагрудный знак.

Затем президент выступает с парламентской трибуны с обращением к украинскому народу (инаугурационной речью).

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур выборов президента страны.

Согласно данным экзит-полов, во втором туре выборов президента побеждает Владимир Зеленский.

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