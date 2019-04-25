Скандал с паспортами РФ для Донбасса: у Путина описали "схему" с пенсиями

Жители оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, которые после указа президента РФ Владимира Путина воспользуются упрощенной схемой получения гражданства, смогут получать российские пенсии только при переезде в Россию на постоянное жительство.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ, передает "РБК".

Те, кто решит получить российский паспорт и остаться жить на Донбассе, российские пенсии получать не будет. Отмечается, что пенсии им должна будет платить Украина.

"Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", — говорится в заявлении.

Пенсионный фонд РФ для подтверждения стажа и заработка будет обращаться с запросами в Пенсионный фонд Украины или так называемые "пенсионные фонды" боевиков ДНР-ЛНР.

Как сообщал "Апостроф", в Европейском Союзе назвали указ Путина о раздаче паспортов жителям оккупированных территорий Украины очередным посягательством России на суверенитет.

У Зеленского заявили, что путинский указ являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну.