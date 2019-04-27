RU   UA   EN  

суббота, 27 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 апреля

15:45
В Днепре сожгли авто известному журналисту: фото и реакция полиции
15:39
Схождение Благодатного огня: онлайн трансляция
15:12
Появились впечатляющие видео и новые фото Благодатного огня в Иерусалиме
15:00
Названы дата и место прощания с актрисой Быстрицкой
14:59
Волонтеры рассекретили участие моряков Путина в захвате Крыма: опубликованы фото
14:50
​Зеленский рассказал о "решалах"-аферистах, которые действуют от его имени: видео
14:26
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: появились первые фото
14:18
В сети высмеяли озабоченность Путина пенсиями в Украине
14:17
​Семья попала в серьезное ДТП под Киевом: фото авто после нескольких "сальто"
13:41
Куски разлетелись по трассе: фото смертельного лобового ДТП с фурами под Житомиром
13:29
Легендарный украинский футболист неожиданно вошел в список главных неудачников в Англии
13:29
Звезда "95 Квартала" впервые показала лица детей-двойняшек
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Зеленский рассказал о "решалах"-аферистах, которые действуют от его имени: видео

суббота, 27 апреля 2019, 14:50
переглянути новину українською

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не доверять "решалам", которые обращаются к чиновникам на местах от его имени.

Соответствующее видео он выложил в Facebook.

"Я сейчас хочу вам рассказать о новой секте под названием "Мы люди Зеленского: мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса (малого, среднего или большого). "Мы теперь здесь все "решаем", "все будет, как мы скажем", "нам мандат дал Зеленский". И таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что если такие люди придут и будут давить, или шантажировать - вызвать полицию.

"Мы можем победить эту гадость только вместе", - подытожил новоизбранный президент.

Как сообщал "Апостроф", спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что конкретного метода завершения войны в Донбассе нет, но это должно произойти на условиях Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинская армия все время будет за кем-то гнаться, если сейчас не совершит прыжок, - Иван Апаршин

Выбрали Зеленского, ставим точку и начинаем жить так, как хочет украинский народ - Леонид Кравчук

Учиться быть президентом: какие вопросы вызвал отъезд Зеленского на отдых в Турцию

Европа видит в Зеленском большой риск и определенный шанс - Лукаш Адамский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: