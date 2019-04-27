​Зеленский рассказал о "решалах"-аферистах, которые действуют от его имени: видео

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не доверять "решалам", которые обращаются к чиновникам на местах от его имени.

Соответствующее видео он выложил в Facebook.

"Я сейчас хочу вам рассказать о новой секте под названием "Мы люди Зеленского: мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса (малого, среднего или большого). "Мы теперь здесь все "решаем", "все будет, как мы скажем", "нам мандат дал Зеленский". И таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что если такие люди придут и будут давить, или шантажировать - вызвать полицию.

"Мы можем победить эту гадость только вместе", - подытожил новоизбранный президент.

Как сообщал "Апостроф", спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что конкретного метода завершения войны в Донбассе нет, но это должно произойти на условиях Украины.