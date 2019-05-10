​Гройсман заявил о минимизировании долга для скорейшего развития Украины

Ключевая цель долговой политики правительства и, в частности, Министерства финансов - минимизировать долю долга относительно ВВП и грамотное управление имеющимися долговыми инструментами.

Об этом сообщает "Правительственный портал", ссылаясь на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Он подчеркнул, что имеющиеся в Украине долги - это в основном "наследство" прошлых периодов, накопленное до 2014 года. И обслуживание этого "наследства" стоит трети бюджета страны.

"Треть бюджета в этом году надо отдать на долги. Это два оборонные бюджеты! Но всем, кто хочет повесить проблемы на Яценюка (ред. - предыдущего главу правительства) или Гройсмана, я скажу: с части долга в 80% ВВП мы ее уменьшили до менее 60%. Мы правильно управляем долгом. И дальше нужна прогнозируемость, стабильность. Надо минимизировать долг, чтобы он не влиял на скорость нашего развития", - отметил Владимир Гройсман.