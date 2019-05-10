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"Зрада" будет зашкаливать: появился прогноз по отношениям с Западом и экономике при Зеленском

пятница, 10 мая 2019, 14:25
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Ближайшие два года для Украины будут тяжелыми в вопросе международных отношений, что можно связать с началом предвыборной гонки в США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Вадим Лабас, который сослался на три проверенных источника.

По его словам, в президентской гонке США будет часто упоминаться Украина.

"В этой гонке будут часто вспоминать нас, и не совсем хорошим словом. Это будут подхватывать русские и использовать в нужном для себя ключе. Учитывая, что русские имеют громадную долю информационного поля в Украине, то зрада у нас будет зашкаливать все возможные пределы. Но, тут главное продержаться. И через два года все как рукой снимет. Если конечно за это время кто то чего то не уткнет", - пишет он.

Также источники Лабаса сообщили, что в МВФ твердо решили не давать Украине следующий транш.

"В стране слишком большой уровень популизма, а это повышает риски продвижения необходимых реформ. Переубедить их сможет только чудо, которое зависит не только от Зеленского", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что при президенте Владимире Зеленском Украина не изменит вектора своего развития и будет как прежде стремиться к вступлению в НАТО и Евросоюз.

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