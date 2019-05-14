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В России запаниковали из-за ядерного оружия США в Европе: карта

вторник, 14 мая 2019, 19:50
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В России устроили истерику из-за ядерного оружия, которое, якобы США все чаще размещают в странах Европы.

Об этом предупредил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств. Европейские страны таким образом ставят себя на грань уничтожения", - заявил он.

При этом, по данным Ермакова, основное ядерное оружие стратегических ядерных сил США - бомбы B61. Так, в Европе они хранятся на базах в Нидерландах, Бельгии, Германии и Италии. Вероятно, в скором времени список пополнит и Румыния. Вашингтон рассматривает возможность переноса туда арсенала со своей базы Инджирлик в Турции.

При этом, по данным РФ, содержание ядерного арсенала в Европе обходится США в сумму около 100 миллионов долларов в год и это не считая затрат на обеспечение персонала для охраны и поддержания самих военных объектов в порядке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессу прибыло мощное оружие из США для украинской армии.

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