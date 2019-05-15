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Не дайте загнать себя в угол: Деркач опубликовал открытое письмо Зеленскому

среда, 15 мая 2019, 20:32
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Новый президент должен дать ответы на ключевые вопросы – тарифы на энергоносители и коррупция в "Нафтогазе", "Укроборонпроме" и "Роттердам+".

Об этом заявил Андрей Деркач в открытом письме к Владимиру Зеленскому, размещенном на странице нардепа в Фейсбук.

По словам Деркача, перед Зеленским, как и перед каждым президентом, стоит угроза повторения ошибок предшественника.

"Украине важно услышать ваши решения по ключевым вопросам. Вопрос №1 – тарифы и цены на электроэнергию и газ. Вопрос №2 – коррупция в ТЭК с иностранной составляющей в "Нафтогазе", коррупция и в "Укроборонпроме", пресловутый "Роттердам+", дело Крючкова и многие другие вопросы, которые сегодня являются оголенным нервом украинской демократии", – отметил он.

Нардеп напомнил, что 73% избирателей поддержали нового президента во втором туре выборов.

"73% против этой власти. Это приговор. Владимир Александрович, не дайте загнать себя в угол, как это сделал предыдущий президент, сведя всю парадигму своей миссии к трем словам: "армии, языку, вере". Этих понятий гораздо больше. Их сотни. И из них состоит Украина. Сохраните их", – подчеркнул Деркач.

По его мнению, чтобы не допустить ошибок, очень важно расставить приоритеты в выполнении взятых Зеленским обязательств.

"Мне воочию довелось наблюдать, как благие намерения кандидатов на высший пост, начиная со второго строка Леонида Кучмы, быстро превращались в склоки, интриги, жадность и неадекватность; наблюдать, как будучи порабощенным жаждой власти, "бронзовели" президенты Украины. Хочу обратить ваше внимание, что экономика страны, цены, тарифы, ВВП не определяются количеством новых лиц, хороших парней или свежих персонажей в системе управления. Это эмпирически доказано на протяжении предыдущих 5 лет", – заявил он.

Деркач считает, что новый президент имеет уникальный шанс с таким уровнем доверия реализовывать программы развития страны.

"Хочу вас уверить, что все позитивные и правильные решения, которые вы будете принимать, исходя из воли наших избирателей, будут поддерживаться депутатами всех уровней", – резюмировал он.

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