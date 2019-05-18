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В "Народном фронте" жестко ответили Гриценко: в чем суть

суббота, 18 мая 2019, 21:13
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Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук ответил на критику бывшего министра обороны Анатолия Гриценко по поводу выхода из парламентской коалиции.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

"Первый непроходной" Анатолий Гриценко критикует решение "Народного фронта" о выходе из коалиции. Советую Гриценко думать не о досрочных или срочные выборы. "Непроходному" должно быть безразлично, когда они состоятся", - написал он.

Он посоветовал Гриценко лучше заниматься не "Народным фронтом", а провести работу над собственными ошибками.

"Результаты последних выборов президента очередное этому доказательство. Или Гриценко в который раз так и не понял своих избирателей, или они не понимают его", - написал депутат.

Также он обосновал решение "Народного фронта" о выходе из коалиции.

"Что касается решения "Народного фронта", то оно продиктовано, прежде всего, сохранением центра принятия решений и отвечает интересам государства. И только история и украинцы дадут этому решению надлежащую оценку", - заявил Тетерук.

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