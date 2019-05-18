В "Народном фронте" жестко ответили Гриценко: в чем суть

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук ответил на критику бывшего министра обороны Анатолия Гриценко по поводу выхода из парламентской коалиции.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

"Первый непроходной" Анатолий Гриценко критикует решение "Народного фронта" о выходе из коалиции. Советую Гриценко думать не о досрочных или срочные выборы. "Непроходному" должно быть безразлично, когда они состоятся", - написал он.

Он посоветовал Гриценко лучше заниматься не "Народным фронтом", а провести работу над собственными ошибками.

"Результаты последних выборов президента очередное этому доказательство. Или Гриценко в который раз так и не понял своих избирателей, или они не понимают его", - написал депутат.

Также он обосновал решение "Народного фронта" о выходе из коалиции.

"Что касается решения "Народного фронта", то оно продиктовано, прежде всего, сохранением центра принятия решений и отвечает интересам государства. И только история и украинцы дадут этому решению надлежащую оценку", - заявил Тетерук.