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Вакарчук назвал имена новых членов своей партии

понедельник, 27 мая 2019, 23:25
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Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук представил еще двух членов своей команды - Павла Кухту и Ярослава Железняка.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Павел Кухта, который последние три года был двигателем многих реформаторских инициатив правительства, стал программным директором партии "Голос". Ярослав Железняк, один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой, занял должность заместителя руководителя избирательной кампании партии "Голос", - говорится в сообщении.

Вакарчук отметил, что Павел и Ярослав - это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялось большинство положительных реформ.

"Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде", - сказал лидер партии.

Павел Кухта - экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. Отмечается, что он - специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.

"Люди в Украине ждут перемен, но по идее изменений должен стоять реальный смысл. Поэтому прямо сейчас мы работаем с лучшими международными и украинскими экспертами над формированием для "Голоса" эффективной и качественной реальной программы изменений в стране", - прокомментировал свою работу Кухта.

Ярослав Железняк - также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015-2018 годах - был советником министра экономического развития и торговли Украины, а в июле 2017 года - назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.

"Старые политики так и не ввели открытые списки. Нас это не останавливает. Мы начинаем работать для того, чтобы завести в парламент людей нового поколения, и вместе кардинально изменить работу Верховной Рады", - заявил Железняк.

Как сообщал "Апостроф", лидер группы "Океан Эльзы", новоиспеченный политик Святослав Вакарчук заявил, что референдум - это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ, а также намекнул на отставку президента Владимира Зеленского.

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