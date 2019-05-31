Ситуация изменилась: Волкер сделал важное заявление об отношении Запада к Украине при Зеленском

В течение последних двух недель в украинской политике произошло больше изменений, чем за последние два года.

Об этом в Вашингтоне заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что еще недавно у Запада была усталость от Украины, но после смены руководства страны ситуация сдвинулась с места.

"Впрочем, если говорить об усталости в другом смысле, то меня беспокоит то, что люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий. И это проблема... они на самом деле убивают украинцев еженедельно, и мы не можем об этом забывать", - сказал Волкер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что США готовы предоставлять Украине летальное оружие не только в рамках принятого Конгрессом финансирования, но и в рамках прямых закупок самой Украиной.