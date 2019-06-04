Раде предложили наказывать жителей Донбасса за паспорт РФ: в чем суть

В Верховную раду Украины поступил законопроект, который предполагает конфискацию имущества у жителей оккупированной территории Донбасса, которые имеют российский паспорт.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады.

"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в сопроводительной карточке к документу, который внес внефракционный народный депутат и экс-министр здравоохранения Олег Мусий.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мусий и активист Дмитрий Шерембей устроили мордобой в прямом эфире. Инцидент произошел из-за того, что Шерембей обвинил нардепа в коррупции.