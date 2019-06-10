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На "схеме" с тарифами люди Порошенко ограбили народ на десятки миллиардов - Рабинович

понедельник, 10 июня 2019, 22:16
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Группа сторонников пятого президента Петра Порошенко при помощи завышенных тарифов украла у народа Украины десятки миллиардов гривен.

Такое заявление в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne сделал народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Я хочу в очередной раз повторить. Мы в нашей стране добываем 15,6 млрд кубов нашего украинского газа. Все мы вместе взятые, вместе с бюджетными организациями, больницами и так далее, потребляем 15 млрд кубов. То есть мы вообще должны иметь платежки по себестоимости добычи. Вместо этого бывшая власть расписала всю газодобычу на себя: оказалось, что всеми ресурсами владеет 15-20 компаний, и теперь мы платим заоблачные деньги в карманы олигархам", – заявил парламентарий.

Он добавил, что прошлая власть создала схему, по которой закупала газ в России, затем выдавала его за "словацкий" и на транзите зарабатывала дополнительные средства для своих компаний.

"Украина покупает российский газ, хотя бывшая власть рассказывала, что "страна слезла с российской нефтегазовой иглы" и говорила: "Да, у нас большие тарифы, но этого требует национальная безопасность". Так вот, по этому вопросу должно быть полное публичное расследование. Все это время они продолжали покупать российские энергоносители, делали вид, что прокачивали их по территории Украины и уже на западной границе из наших карманов вытягивали еще сто долларов за каждую тысячу кубов. И мы опять вынуждены были платить трехкратную цену. Все это делала группа Порошенко", – уверен политик.

Он также подчеркнул, что сейчас необходимо провести тщательное расследование этой коррупционной схемы и наказать виновных.

"Я думаю, что заработок группы Порошенко оценивается в десятки миллиардов гривен из наших карманов. Поэтому сейчас нам надо положить этому конец и подвести итог этой преступной схемы", – констатировал Вадим Рабинович.

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