Нардеп Грановский поможет запустить проект модернизации отделений "Укрпочты" в Харькове

В отделениях "Урпочты" в Харькове планируют сделать капитальный ремонт: здесь поменяют мебель, установят пандусы и повесят таблички для невидящих.

Проходить модернизация будет по инициативе фонда народного депутата Александра Грановского - "Фонд Грановского".

Между "Укрпочтой", городскими властями и фондом Грановского уже подписан меморандум.

В первую очередь, модернизация будет проведена в отделениях под номерами 23, 24, 107 и 108.

Мэр Харькова Геннадий Кернес приветствовал такую инициативу.

"Сегодня мы делаем шаг навстречу тем людям, которые получают пенсию, оплачивают коммунальные услуги и пользуются услугами "Укрпочты". И мы решили подписать этот меморандум по инициативе Александра Грановского", - сказал городской голова.

Сам Грановский заявил, что харьковчане сразу почувствуют на себе все изменения.

Инициативу Грановского также поддержали и в "Укрпочте".