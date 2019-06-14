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Яценюк сделал громкое заявление в адрес Порошенко

пятница, 14 июня 2019, 23:15
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Бывший глава правительства Арсений Яценюк считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко ошибся, уволив его.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Если бы Порошенко на старте президентства был таким, каким он есть уже сегодня, после пяти лет президентства, думаю, были бы другие результаты. Его тоже жизнь побило и тоже научила ", - отметил он.

По его словам, Порошенко проиграл президентские выборы так как начал с ним войну.

"В том числе и что он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну с мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг, но выходил и говорил: сегодня мы будем принимать законы по уменьшению расходов государственного бюджета на целый ряд социальных программ, тарифы должны быть вот такие ... Я брал весь огонь на себя ", - добавил он.

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