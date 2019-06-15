Зеленский еще не осознает объем своих сложностей - Яценюк

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что предшественники действующего президента тоже нарушали Конституцию.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"У действующего президента – невероятный шанс. И у него просто невероятные сложности. Думаю, он еще сейчас не осознает объем этих сложностей", - сказал он.

По словам Яценюка, для него стало неожиданностью, что президентом стал именно Зеленский.

"Чтобы я пожелал ему? Я бы ему пожелал успеха. Потому что он – президент. Его успех – это успех страны. Мне кажется, что он человек, который хочет успеха. И это объединение объективно - он в прошлом очень успешный, очень популярный актер. Это очень хорошая черта в этой ситуации. Только теперь им надо правильно пользоваться", - сказал он.

При этом Яценюк назвал неконституционным указ президента Зеленского о роспуске парламента.

"Кто ему готовил этот указ? Там белыми нитками все шито. Посмотрим, какое будет решение Конституционного Суда. Я вам просто говорю как человек, профессиональный в этих вопросах", - добавил он.