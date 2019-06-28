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Каждый украинец должен чувствовать, что власть живет на его налоги - Антон Геращенко

пятница, 28 июня 2019, 15:30
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В пятницу, 28 июня, народный депутат Антон Геращенко поздравил украинцев с Днем Конституции и заявил, что каждый гражданин страны должен чувствовать, что власть живет на его налоги и зависит от него.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Сегодня 23-я годовщина Украинской Конституции. За это время Конституцию трижды насиловали в угоду меняющейся политической конъюнктуре - в 2004, 2010 и 2014 годах. На сегодня в Украине отсутствует легитимный и актуальный текст Конституции. Не замечать этого глупо. Не наводить порядок в этом вопросе - преступно! Нужно наконец-то дать ответ на вопрос - какое государство мы строим: парламентскую республику или парламентско-президентскую?" - отметил Геращенко.

Нардеп подчеркнул, что у действующего созыва Верховной Рады не было политической воли, чтобы разрешить эту проблему Украинской государственности, да и ныне экс-президент Украины Петр Порошенко не горел желанием ограничивать свои полномочия.

"Будущий парламент в лице проукраинских партий "Слуга народа", "Голос", "Сила и честь" вместе с нынешним президентом должны будут разрубить этот гордиев узел и заложить прочный фундамент для будущих поколений украинцев. Конституция - это живой организм. Не нужно бояться ее менять, если целью изменений является повышение эффективности работы государства в интересах общества при условии сохранения баланса и разделения ветвей власти. И, конечно, при условии четкого соблюдения процедуры внесения изменений", - добавил нардеп.

По словам Геращенко, нужно завершить попытку конституционной реформы 2015 года и ликвидировать неэффективную полуразложившуюся систему областных и районных государственных администраций. Исполнительная власть на местах должна быть передана исполнительным комитетам местных советов.

Обязательно нужно расширить и уточнить раздел Конституции, описывающий процедуру создания и роспуска парламентской коалиции, основных принципов ее функционирования и ответственности за работу исполнительной власти.

Нардеп отметил, что также Украине нужен двухпалатный парламент. При этом наличие Верхней палаты не означает федерализацию Украины - напротив, это сделает государство еще более сильным и сплоченными. Двухпалатный парламент нужен для разработки и принятия более качественных сбалансированных законов.

"Я поддерживаю введение уголовной ответственности за неперсональное голосование народных депутатов и депутатов местных советов с одновременным изменением процедуры принятия решений в ВРУ... И, конечно, будущий парламент просто обязан вернуть гражданам возможность защищать себя самостоятельно в судах по гражданским и административным делам", - добавил Геращенко.

Также Верховной Раде нужно будет завершить работу по принятию важных законопроектов, необходимых для полного раскрытия потенциала Украинской Конституции, важнейшим из них является Закон "О всеобщем декларирование доходов граждан", предусмотренный статьей 67-й Конституции Украины.

"Так каждый украинец должен сам контролировать, сколько он зарабатывает, куда и сколько он платит налогов. И только тогда гражданин станет самостоятельным, более требовательным к качеству власти на центральном и местном уровнях. Именно тогда каждый гражданин почувствует, что не он зависит от власти, а власть живет на его налоги и зависит от него!" – подытожил нардеп.

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