Поезд уходит: Климкин дал жесткую оценку дипломатии Зеленского, назвав главную угрозу

Министр иностранных дел Павел Климкин побаивается того, что партнеры Украины в мировом сообществе перестанут доверять местному политикуму.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Если серьезно, то я вижу очень большие угрозы перед Украиной. Я очень боюсь, глядя на происходящее. Я боюсь, что наши партнеры перестанут доверять украинским политикам решать украинские вызовы так, как это видит Украина. И что за нас начнут решать другие - в других столицах. Да, будут помогать по инерции - разумом, но не сердцем. Сейчас помогают и разумом, и сердцем. Если это пропадет - для нас это означает, что менеджерить дела Украины попробует Россия, а Европа будет наблюдать. А еще это означает федерализацию, раздел Украины и выведение темы оккупированного Крыма из повестки дня на международной арене", - уверен он.

Кроме того, он назвал главные вызовы, которые стоят перед Украиной на международной арене.

"Мы сейчас очень достали Россию. Достали на всех международных аренах. Достали во всех двусторонних контекстах. Достали в судах. Везде достали. Они сейчас больше всего мечтают о том, чтобы наша внешняя политика исчезла как явление вместе со всеми исками, Крымом и всем прочим. Это - их мечта. В целом я бы очертил три главных вызова, от решения которых зависит наше существование. Первое - это российская агрессия и оккупация (Крым и Донбасс); энергетическая безопасность (все составляющие - не только транзит российского газа); экономическая стабильность страны (слабая Украина никому не нужна). Все три вызова невозможно решить отдельно. Новая команда должна четко продавить наши интересы с нашими партнерами, это должна быть единая стратегия решения ключевых вызовов", - уверен Климкин.

В тоже время, у него нет большого энтузиазма и уверенности в том, что Украина справится с озвученными реалиями.

"Но я не вижу, чтобы пасьянс сложился - во-первых, не все карты в наших руках; во-вторых, участники игры теперь не всегда нас о происходящем информируют. И это и есть мегавызов - что мы останемся в стороне от активного процесса и будем исполнять абсолютно чужую повестку дня. В результате - кем бы не была согласована дорожная карта, но если там будут Европа и Россия - это будет российский сценарий. Потому что только она имеет не только ресурсы, а, главное, желание вмешиваться в наши дела. Все остальные при пассивной позиции официальной Украины будут наблюдать - не более. Мы сейчас должны вскочить в уходящий поезд, чтобы все эти угрозы прошли мимо. Мы должны взять свою судьбу в свои руки. В противном случае мы завалимся под нависшими угрозами и станем серой буферной зоной. Это напрямую повлияет на наше существование. Будем два поколения поставлять сельскохозяйственную продукцию и людей. Это не то, что я хочу для Украины", - резюмировал Климкин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Раде Зеленскому подложили свинью с отставкой Климкина.