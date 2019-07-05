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Ляшко заявил, что не позволит Зеленскому легализовать боевиков и дать особый статус Донбассу

пятница, 05 июля 2019, 23:31
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко жестко отреагировал на очередное кадровое решение президента Украины Владимира Зеленского.

Политика возмутило не только то, что Донецкую военно-гражданскую администрацию возглавит родной брат боевика ДНР, но и реплика президента на защиту боевиков.

"Зеленский назначил председателем Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко. Его родной брат служит боевиком в одном из подразделений террористической организации ДНР. Когда журналисты поинтересовались у Зеленского об этом, он ответил: "Попрошу не делить нас на своих и чужих людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет", - процитировал народный депутат президента.

Ляшко обратился к Владимиру Зеленскому и рассказал о двоюродном брате, который встал на сторону террористов, и о своем отношении к нему.

"Владимир, мой двоюродный брат Сергей, с которым я вырос, которому я всю жизнь помогал, сегодня живет в Луганске. Он до оккупации служил в МЧС, а после оккупации предал присягу, перешел на сторону врага и сейчас служит террористической организации. Это мой брат, я с ним вместе вырос, но у него есть главный дефект - он предатель. Люди на оккупированных территориях, которые не могут выехать по старости - да, это наши украинцы и надо сделать все, чтобы их освободить. Но у боевиков, которые взяли в руки оружие, предали присягу и Украину, у них не дефект, а клеймо на лбу - "предатель". У них украинские паспорта, но по духу они – предатели", - отметил лидер Радикальной партии.

Он заверил, что не позволит президенту и его команде легализовать боевиков, которых он называет людьми без дефектов, и дать особый статус Донбассу.

"Если вы, Владимир, не видите разницы между боевиками и другими украинцами и считаете, что это "делить", то я скажу, что и у вас есть дефект. Потому что для президента Украины любой боевик, который взял оружие, - это предатель, который должен быть привлечен к ответственности. Ответ Зеленского - сигнал для нас всех, что они будут делать в новом парламенте: легализировать боевиков, давать возможность этим людям становиться местными властями и протягивать особый статус для Донбасса. Я сделаю все, чтобы эти люди с клеймом предателя никогда не управляли Украиной", - подытожил Ляшко.

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