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Тимошенко заявила о необходимости срочно изменить политику и руководство Нацбанка

суббота, 06 июля 2019, 17:15
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что после парламентских выборов в Украине нужно немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики, и это задача для команды нового президента.

Об этом она сказала во время совместного проекта "Оппозиция" телеканалов "Наш" и "Украина".

По словам Тимошенко, внешнее управление страной начинается с потери суверенитета над НБУ.

"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", - подчеркнула политик.

Она еще раз обратила внимание на то, что "именно в Нацбанке выстроена финансовая пирамида, где валютные ресурсы давали нам под 20-25% годовых" и таким образом вымывали деньги из государства - почти 13 млрд долларов за 4,5 года (равно финансированию МВФ).

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