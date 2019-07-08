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Украинский писатель предложил NewsOne правильный телемост с Россией

понедельник, 08 июля 2019, 12:05
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Украинский писатель Андрей Курков предложил интересную альтернативу телемосту "между Россией и Украиной", который анонсировал российский телеканал "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

Свое предложение он опубликовал в Facebook.

"Пускай NewsOne лучше организует с РФ "гуманитарный" телемост - в российской аудитории: Сенцов, Кольченко, Балух, Газиев, все политзаключенные и военнопленные, а в украинской аудитории - их родственники и друзья. И чтобы в прямом эфире и на всю РФ", - написал он.

В сети тут же поддержали такой вариант.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве собирают две акции протеста против телеканала Медведчука.

Кроме того, NewsOne отреагировал на скандал вокруг телемоста с Россией.

Также у Зеленского жестко отреагировали на телемост с пропагандистами Кремля.

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