Украинский писатель предложил NewsOne правильный телемост с Россией

Украинский писатель Андрей Курков предложил интересную альтернативу телемосту "между Россией и Украиной", который анонсировал российский телеканал "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.
Свое предложение он опубликовал в Facebook.
"Пускай NewsOne лучше организует с РФ "гуманитарный" телемост - в российской аудитории: Сенцов, Кольченко, Балух, Газиев, все политзаключенные и военнопленные, а в украинской аудитории - их родственники и друзья. И чтобы в прямом эфире и на всю РФ", - написал он.
В сети тут же поддержали такой вариант.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве собирают две акции протеста против телеканала Медведчука.
Кроме того, NewsOne отреагировал на скандал вокруг телемоста с Россией.
Также у Зеленского жестко отреагировали на телемост с пропагандистами Кремля.