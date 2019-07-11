Социологи зафиксировали значительный рост рейтинга Аграрной партии

Аграрная партия имеет хорошие шансы попасть в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом изучения общественного мнения с 1 по 7 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, если в конце июня социологи давали политсиле 0,9% голосов избирателей, то за три недели рейтинг Аграрной партии вырос почти втрое. Сейчас на досрочных парламентских выборах Аграрную партию готовы поддержать 3,1% избирателей.

Социологи Украинского института изучения общественного мнения опросили 2012 респондентов из всех областей, кроме оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей и полуострова Крым, методом face to face.

Аграрную партию, которая уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции на местных выборах и имеет большую электоральную поддержку в сельской местности, считают опасным конкурентом для нынешних фаворитов парламентских выборов.