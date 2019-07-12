Тимошенко рассказала, как увеличить доходы людей и поднять экономику

Без уменьшения коммунальных тарифов украинская экономика не сможет двигаться вперед. Ведь при высоких ценах на газ, тепло и воду люди не могут покупать отечественные товары и услуги, а из-за этог сокращается внутренний рынок.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время программы «Голос народа» на телеканале «112. Украина».

Лидер «Батькивщины» убеждена, снижение цен вдвое не только облегчит положение украинцев, но и даст толчок экономическому росту.

«Именно народ - крупнейший инвестор экономики. Мы ставим ключевые основы экономики государства: когда у людей забирают последнее, они не могут поддерживать украинскую экономику», - отметила политик.

Тимошенко также напомнила, что суд признал постановление правительства Порошенко-Гройсмана по повышению цен на газ незаконными.

Как отметила председатель партии, сейчас все граждане имеют право обжаловать незаконность установления им тарифов и требовать перерасчета.

Впрочем, по словам Юлии Тимошенко, есть и более короткий путь. Если президент не остановит незаконные решения старого Кабмина, их отменит новое правительство. Именно для этого «Батькивщина» и идет в парламент, заверила она.