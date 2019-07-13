Названо имя нового постпреда президента Украины в Крыму: что о нем известно, фото

В субботу, 13 июля, во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский представил нового постпреда президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АРК Крым.

Так, Кориневич был назначен на эту должность 25 июня.

По его словам, он намерен работать над стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Буквально несколько слов. Первое: Крым - это Украина. Это аксиома, это неотъемлемая часть территории Украины. Крымчане - это граждане Украины, и мы будем делать все, чтобы крымский вопрос не сходил с повестки дня и чтобы максимально обеспечить защиту прав граждан Украина, проживающих на временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц из Крыма", - сказал Кориневич.

Стоит отметить, что на должности он заменил Изета Гданова, который был и.о. представителя президента Украины в АРК Крым после увольнения Бориса Бабина в декабре 2018 года.

Антон Кориневич - украинский ученый, кандидат юридических наук. Специалист по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву, международному энергетическому праву. Доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

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