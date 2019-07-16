Президент в футляре: стало известно, как окружение держит Зеленского под своим контролем

Ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского держит его под контролем, пытаясь оказывать влияние на принятие важных решений, что в целом негативно сказывается на ситуации.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Так, в американских дипломатических кругах утверждают, что визит Зеленского в США переносится в том числе из-за главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана.

"Американцы были против Богдана из-за его связи с [олигархом] Игорем Коломойским. И прислали сигнал именно таким образом. У Зеленского считают, что визит затягивается из-за неэффективности [посла Украины в США Валерия] Чалого или парламентских выборов, но на самом деле это такой тонкий намек на то, что Зеленский пошел против пожеланий американской стороны ", - заявил собеседник.

Кроме того, некоторых послов и дипломатов европейских стран смущает большое влияние Богдана на Зеленского, ведь он сопровождает его во всех поездках.

"Если говорить образно, то глава ОПУ стал для президента как Вергилий для Данте в "Божественной комедии" - проводник сквозь девять кругов ада украинской бюрократии и политики", - отмечает издание.

Уточняется, что именно Богдан занимается решением важных вопросов, став "суфлером в ухе президента": формирует повестку дня, составляет списки, подбирает мажоритарщиков, пишет законопроекты, ведет коммуникацию с различными группами влияния во власти.

"В АП есть несколько групп влияния. Они разные, но делают примерно то же - пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них. Если образно, то Богдан-Шефир-другие - они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими", - заявил один из действующих министров.

Как сообщал "Апостроф", видеозапись визита президента Украины Владимира Зеленского и Андрея Богдана, главы Офиса президента, на завод "Южмаш" вызвала возмущение у украинцев.