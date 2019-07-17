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Как Зеленский назначает и увольняет чиновников: источник раскрыл важные детали

среда, 17 июля 2019, 15:40
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Многие кандидатуры для назначений президент Украины Владимир Зеленский выбирает из своего бизнесового круга и часто идет на принцип.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Владимир (Зеленский) - человек без опыта в политике, но у него есть ряд людей, с которыми он пересекался по бизнесу, например. Оттуда и берутся многие назначения. Все это происходит без системы, но когда общество не воспринимает какие-то его кадровые решения, то он идет на принцип и специально не снимает человека. Он же президент и хочет влияния", - комментирует один из собеседников, близких к команде Зеленского.

Уточняется, что почти вся кадровая политика нового президента в последнее время вызывает недоумение, поскольку Зеленский не имеет политического опыта, а значит ориентироваться в своих назначениях ему приходится либо на тех, с кем он раньше работал — на условную группу "Квартала-95", либо на тех, кого рекомендуют знающие люди из его окружения. Больше всего в этих вопросах указывают на главу Офиса (Администрации) президента Андрея Богдана. С назначением губернаторов вышла почти та же история.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Агенты влияния: кого Зеленский назначает губернаторами.

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