RU  UA  EN

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 июля

21:18
Кандидата в нардепы от ЕС Артеменко уличили в сокрытии "регионаловского" прошлого
21:17
ЦИК сняла с выборов в Раду хитрого "джентльмена удачи"
21:03
На выборы в Раду идет экс-соратник Черновецкого Павлик: его подозревают в лжи и подкупе избирателей
20:51
Плохой назвал участников "сетки Киссе" по подкупу избирателей
20:47
Волонтер заявил о подкупе избирателей в штабе кандидата от "Слуги народа" Безуглой: видео
20:46
Кремль вернет Крым: в сети поднялся ажиотаж из-за громких слухов
20:43
Грановский эмоционально обратился к жителям Харькова из-за выборов
20:12
Авто смяло вдвое: появились фото и видео жесткого смертельного ДТП в Киеве
20:05
"Народный фронт" оказался единственной партией, выполнившей обещания на 100% - эксперты
19:55
Посади автоолигарха: Чернявский опубликовал расследование оборудок Святаша
19:47
ВСУ отбили атаки боевиков на Донбассе: что известно
19:27
Кандидату по 113 округу Струку грозит тюремный срок за обман избирателей: заявление партии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Народный фронт" оказался единственной партией, выполнившей обещания на 100% - эксперты

пятница, 19 июля 2019, 20:05
переглянути новину українською

Партия "Народный фронт" на 100% выполнила свою предвыборную программу.

Об этом говорится в исследовании портала "Слово и дело" по результатам работы Верховной Рады Украины.

По данным пресс-службы партии, всего за время работы парламента VIII созыва народными депутатами фракции было зарегистрировано 4318 законопроектов (32% от всех).

Верховная Рада рассмотрела 1190 законопроектов, инициированных представителями "Народного фронта".

Из них принято: законов - 330, постановлений - 418, законопроектов в первом чтении - 74.

Ключевые решения:

  1. Конституционные изменения по стратегическому курсу государства на членство в ЕС и НАТО
  2. Закон о национальной безопасности
  3. Прекращение действия договора о "дружбе" с РФ
  4. Закон о деоккупации Донбасса
  5. Обращение к международному сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"
  6. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
  7. Введение квот для украинского языка на радио и телевидении
  8. Введение новой украинской школы - Закон об образовании
  9. Декоммунизация
  10. Введение децентрализации
  11. Законы по внедрению судебной реформы
  12. Создание Высшего антикоррупционного суда
  13. Закон о Национальной полиции
  14. Внедрение системы прозрачных госзакупок "Прозорро"
  15. Закон об акционерных обществах ("Укрнафта" возвращена под контроль государства)
  16. Ряд законов для установления автокефалии Православной церкви Украины
  17. Упрощение процедуры закупки для Министерства обороны
  18. Закон о кибербезопасности
  19. Законы по обеспечению работы Национального антикоррупционного бюро Украины
  20. Внедрение обязательного электронного декларирования состояния чиновников
  21. Создание общественного телерадиовещания
  22. Законы по поддержке украинского кинопроизводства и книгопечатания
  23. Упрощение условий ведения бизнеса (дерегулирование)
  24. Закон "Маски-шоу стоп"
  25. Снижение налоговой нагрузки (ЕСВ уменьшен с 41 до 22%)
  26. Кодекс Украины по процедуре банкротства
  27. Введение "единого окна" на таможне
  28. Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей
  29. Увеличение единовременного пособия семьям погибших военнослужащих
  30. Компенсация аренды жилья военным
  31. Установление равных возможностей для женщин и мужчин во время прохождения службы в ВСУ
  32. Пакет законов в рамках инициативы # ЧужихДитейНеБывает, усиление ответственности за неуплату алиментов
  33. Закон о дорожном фонде

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Отменить санкции против России в Польше хотят только маргиналы

"Хотелки Запада" и украинская реальность: кто возглавит новое правительство

Торговля людьми: кто управляет обменом пленными на Донбассе

Война, тарифы и борьба с олигархами: чем займется Рада осенью

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: