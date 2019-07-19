"Народный фронт" оказался единственной партией, выполнившей обещания на 100% - эксперты

Партия "Народный фронт" на 100% выполнила свою предвыборную программу.
Об этом говорится в исследовании портала "Слово и дело" по результатам работы Верховной Рады Украины.
По данным пресс-службы партии, всего за время работы парламента VIII созыва народными депутатами фракции было зарегистрировано 4318 законопроектов (32% от всех).
Верховная Рада рассмотрела 1190 законопроектов, инициированных представителями "Народного фронта".
Из них принято: законов - 330, постановлений - 418, законопроектов в первом чтении - 74.
Ключевые решения:
- Конституционные изменения по стратегическому курсу государства на членство в ЕС и НАТО
- Закон о национальной безопасности
- Прекращение действия договора о "дружбе" с РФ
- Закон о деоккупации Донбасса
- Обращение к международному сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"
- Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
- Введение квот для украинского языка на радио и телевидении
- Введение новой украинской школы - Закон об образовании
- Декоммунизация
- Введение децентрализации
- Законы по внедрению судебной реформы
- Создание Высшего антикоррупционного суда
- Закон о Национальной полиции
- Внедрение системы прозрачных госзакупок "Прозорро"
- Закон об акционерных обществах ("Укрнафта" возвращена под контроль государства)
- Ряд законов для установления автокефалии Православной церкви Украины
- Упрощение процедуры закупки для Министерства обороны
- Закон о кибербезопасности
- Законы по обеспечению работы Национального антикоррупционного бюро Украины
- Внедрение обязательного электронного декларирования состояния чиновников
- Создание общественного телерадиовещания
- Законы по поддержке украинского кинопроизводства и книгопечатания
- Упрощение условий ведения бизнеса (дерегулирование)
- Закон "Маски-шоу стоп"
- Снижение налоговой нагрузки (ЕСВ уменьшен с 41 до 22%)
- Кодекс Украины по процедуре банкротства
- Введение "единого окна" на таможне
- Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей
- Увеличение единовременного пособия семьям погибших военнослужащих
- Компенсация аренды жилья военным
- Установление равных возможностей для женщин и мужчин во время прохождения службы в ВСУ
- Пакет законов в рамках инициативы # ЧужихДитейНеБывает, усиление ответственности за неуплату алиментов
- Закон о дорожном фонде