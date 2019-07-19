"Народный фронт" оказался единственной партией, выполнившей обещания на 100% - эксперты

Партия "Народный фронт" на 100% выполнила свою предвыборную программу.

Об этом говорится в исследовании портала "Слово и дело" по результатам работы Верховной Рады Украины.

По данным пресс-службы партии, всего за время работы парламента VIII созыва народными депутатами фракции было зарегистрировано 4318 законопроектов (32% от всех).

Верховная Рада рассмотрела 1190 законопроектов, инициированных представителями "Народного фронта".

Из них принято: законов - 330, постановлений - 418, законопроектов в первом чтении - 74.

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