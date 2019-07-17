Годовщина катастрофы MH17 на Донбассе: главные факты, фото и видео

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью боевики сбили пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17.

Жертвы трагедии MH17

В самолете, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур находились 298 человек, в том числе 80 детей. Все они погибли. В числе жертв трагедии 192 подданных Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, 27 граждан Австралии, 12 граждан Индонезии, 10 подданных Великобритании, четверо немцев и бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один гражданин Новой Зеландии.

Как идет расследование атаки на самолет

По сей день продолжается следствие, а главными обвиняемыми остаются российские наемники. Правоохранители уже установили, что сбит самолет был из установки "Бук", которую привезли на Донбасс из России.

Суд над обвиняемыми по делу о сбитом самолете должен состояться весной 2020 года. Сейчас следствие собирает доказательную базу.

Официальные обвинения выдвинуты трем гражданам РФ (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов) и одному украинцу (Леонид Харченко), который воевал в составе ДНР. Следствие установило, что россияне находятся на территории своей страны, а гражданин Украины - на временно оккупированной территории Донбасса. Все они находятся в международном розыске.

Семьи погибших написали публичное заявление к следователям. Они считают, что Россия через фейковые новости и социальные сети пытается солгать о произошедшем. Родные погибших требуют установить имена тех, кто напрямую ответственен за совершение преступления.

Также свое расследование ведет и группа гражданских журналистов Bellingcat, которые неоднократно публиковали интересные детали следствия. Журналисты нашли неопровержимые доказательства того, что самолет был сбит именно российскими наемниками.

Реакция украинских правоохранителей

Также свое расследование ведут Служба безопасности Украины и Генпрокуратура Украины. Украинские правоохранители составили сообщения о подозрении четырем лицам, которых назвали в Нидерландах:

Игорь Гиркин (Стрелков), в 2014 году – "министр обороны" у боевиков ДНР;

Сергей Дубинский (Хмурый), в 2014 году – глава "ГРУ ДНР", подчиненный Стрелкова;

Олег Пулатов (Гюрза), глава 2-го отдела "ГРУ ДНР";

Леонид Харченко (Крот), командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР".

Первые трое – ветераны российских спецслужб или вооруженных сил. Украинец Харченко до начала конфликта на Донбассе не имел военного опыта. В ГПУ допускают, что Харченко может быть мертв, но подтверждения этому пока не было.

Реакция России

Уже в традиционной манере российское руководство отрекается от всех обвинений в свой адрес. О непричастности РФ к ужасной трагедии неоднократно говорил и сам президент России Владимир Путин. Более того, россияне постоянно грозятся предоставить следствию доказательства того, что самолет был сбит украинскими силовиками. По понятным причинам, Россия ничего доказать не может.

Видео, сделанное одним из пассажиров перед катастрофой:

Как сообщал "Апостроф", Европейский проект по борьбе с кремлевской дезинформацией EUvsDisinfo зафиксировал 89 российских фейков в СМИ относительно катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе, сбитого российским "Буком".