До Москвы 2-3 минуты: в России указали на просчет Путина с ракетным договором

Президент РФ Владимир Путин не учел серьезную угрозу, которую для Москвы несет прекращение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД)..

О ней в колонке на "Апострофе" рассказал военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

"После прекращения 2 августа Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности возможно начало новой гонки вооружений. США будут разрабатывать оружие нового поколения. Это будут гиперзвуковые ракеты на воздушных носителях, морских кораблях и подводных лодках. Американцы предполагают, что это будет не ядерное, а очень высокоточное оружие, которое сможет поражать подземные укрытия, бункеры – в общем, точечные цели. Принятие таких ракет на вооружение планируют в 2022-2023 годах. Они могут быть готовы к развертыванию в Европе, теоретически – и в Украине. Тогда подлетное время до Москвы вообще составит не больше 2-3 минут", - уточнил он.

Подробнее о прекращении Договора РСМД, читайте в материале "Апострофа": Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США.